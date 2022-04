Contatori in fiamme, fumo invade le casa di due anziani: salvati dai vigili del fuoco

Paura nella prima mattinata di ieri, 19 aprile, all'interno di un'abitazione al primo piano di via delle Verine, nel quartiere trevigiano di San Pelajo, nei pressi della chiesa parrocchiale. Un contatore dell'energia elettrica, per cause in corso di accertamento, si è surriscaldato, incendiandosi: il fumo ha invaso la casa di due anziani coniugi, lui 95enne e lei di 88 anni, allettata. A lanciare l'allarme al 115 è stata la badante romena di 59 anni che abitualmente assiste marito e moglie. In via delle Verine sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Treviso che hanno estinto le fiamme e liberato dal fumo le stanze, ormai sature, oltre ai tecnici dell'Enel che hanno provveduto a sospendere l'erogazione dell'energia. Intervenuta anche un'ambulanza del Suem 118 ma fortunatamente nessuno dei protagonisti della vicenda è docuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Sul posto è intervenuta anche una volante della polizia.