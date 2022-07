Principio di incendio in un compattatore di Contarina

Stamattina, verso le 7.00, si è verificato un principio d'incendio ad un automezzo di Contarina in zona fonderia a Treviso. Qui era presente un compattatore in cui vengono conferiti gli imballaggi in vetro-plastica-lattine raccolti porta a porta nel capoluogo.

Sono stati proprio gli operatori addetti al servizio ad accorgersi che dal mezzo usciva dal fumo e hanno prontamente dato l'allarme. Sul posto subito è arrivata una squadra dei Vigili del Fuoco di Treviso per mettere in sicurezza l’area e spegnere le fiamme. L’intervento si è concluso in poche ore. Molto probabile che l’incendio sia dovuto alla presenza di bombolette spray che, durante le operazioni di compattamento dei rifiuti, hanno innescato le fiamme. Questo tipo di rifiuto è pericoloso e va portato all’EcoCentro; non deve essere gettato nel contenitore blu per la raccolta di vetro-plastica-lattine.

Purtroppo, episodi simili non sono infrequenti, per questo si raccomanda la massima attenzione nel conferimento delle bombolette spray. Fortunatamente i danni sono limitati, ma stavolta – oltre ai costi per il ripristino del mezzo, che ricadono sulla collettività – vanno considerati anche quelli ambientali legati all’utilizzo dell’acqua. Ancora di più in questo momento di siccità e forte carenza idrica, è fondamentale fare il possibile per evitare che fatti simili, dovuti a errori nel conferimento dei rifiuti, si ripetano.