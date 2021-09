Rapinano due ragazzi in centro e si poi vantano sui social, denunciati

L'episodio era avvenuto il 24 agosto a Treviso, tra via Manin e il Duomo. Identificati anche grazie alle telecamere gli autori dell'agguato a due studenti di 16 e 18 anni, derubati dei soldi che avevano in tasca. Nei guai due 15enni di Maserada sul Piave e due spresianesi di 17 e 18 anni

Nel pomeriggio dello scorso 24 agosto hanno rapinato in pieno centro a Treviso, all'incrocio tra via Manin e piazza Duomo, due studenti di 18 e 16 anni. Ad agire quattro giovani, tutti a volto scoperto; a distanza di pochi giorni i malviventi sono stati identificati e denunciati dai carabinieri della stazione di Treviso, coordinati dal Luogotenente Schirone. Si tratta di due 15enni di Maserada sul Piave e un 17enne ed un 18enne entrambi di Spresiano. Per tutti è scattata una denuncia in stato di libertà per rapina in concorso.

L'episodio era avvenuto intorno alle 16. Mentre uno dei quattro aggressori ha fatto sostanzialmente da “palo”, gli altri tre hanno afferrato per il collo i due studenti, svuotandone le tasche dei pantaloni e rubando, rispettivamente, ad un ragazzo una banconota da 50 euro ed all’altro la somma di 520 euro, denaro con cui quest’ultimo avrebbe di lì a poco dovuto effettuare degli acquisti per l'imminente avvio dell'anno scolastico. I banditi, dopo aver minacciato ritorsioni fisiche nei confronti dei due in caso di reazione o qualora li avessero seguiti, si sono allontanati a piedi lungo le vie vicine, facendo perdere le proprie tracce, malgrado le vittime, nonostante le minacce e con l’aiuto di alcuni amici, avessero tentato comunque di inseguirli per le vie del centro di Treviso.

Nei giorni seguenti i militari dell’Arma hanno svolto una serie di approfonditi accertamenti sull’episodio. In base alle testimonianze raccolte, alle descrizioni degli aggressori fornite e anche grazie al monitoraggio sui più comuni social solitamente utilizzati dai giovani, i componenti della gang sono stati identificati. Le perquisizioni presso le abitazioni dei ragazzi hanno confermato l’ipotesi investigativa dei militari dell’Arma, permettendo di trovare alcuni capi di abbigliamento utilizzati dai giovani malviventi durante la rapina oltre all’acquisizione di ulteriori elementi di riscontro, di sicuro interesse investigativo, che sono stati messi anch’essi al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.