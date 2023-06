Invita un avventore a consumare o ad alzarsi: negoziante colpito con un tavolino

Episodio di violenza in via Roma a Treviso nel pomeriggio di oggi, 20 giugno. Uno straniero, forse un cittadino nigeriano di circa 30 anni, ha ferito il proprietario di un bar gelateria che lo aveva invitato ad alzarsi da un tavolino all'esterno del suo locale se non avesse consumato qualcosa. Il malcapitato è stato colpito dallo stesso tavolino. L'aggressore è stato subito fermato da una pattuglia dei carabinieri del nucleo radiomobile che si trovava nei paraggi mentre il commerciante è stato accompagnato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. L'uomo ha fortunatamente riportato lesioni lievi.