Studente 15enne aggredito e rapinato in via Roma da due giovani

E' stato aggredito e rapinato da due giovani in pieno giorno, in via Roma, non distante dalla stazione delle autocorriere Mom. A vivere questa brutta disavventura è stato uno studente 15enne, residente nell'hinterland trevigiano. L'episodio è avvenuto ieri, 16 maggio, alle 13.30 circa. Il ragazzo, in base a quanto ricostruito, è stato avvicinato da due giovanissimi balordi: uno gli avrebbe sbarrato il passo mentre l'altro, alle sue spalle, gli avrebbe sottratto la catenina in oro del valore di circa 200 Euro che il minore indossava. Il ragazzo derubato non è per il momento ricorso a cure mediche. Nel pomeriggio di ieri il ragazzo, accompagnato da un genitore, ha denunciato il fatto ai carabinieri della Compagnia di Treviso che hanno avviato indagini per identificare i malviventi.