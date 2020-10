Spaccio in via Roma, pusher 26enne fermato dalla polizia

In tasca e nella propria abitazione nascondeva svariate dosi di hashish e marijuana, pronte per essere vendute. Ad essere denunciato un nigeriano di 26 anni, M.A., fermato mercoledì pomeriggio dagli agenti delle volanti della polizia. L'operazione antidroga è partita da un normale controllo svolto in via Roma dagli agenti. Il giovane africano si trovava in compagnia di un amico ed è apparso fin da subito piuttosto nervoso. Questo non ha fatto che insospettire i poliziotti che hanno preferito accompagnare il giovane in Questura per un controllo più approfondito. Il 26enne aveva in tasca circa 19 dosi di marijuana (per un totale di 20 grammi) mentre in casa nascondeva altri tre involucri di marijuana e hashish, strumenti per il confezionamento e un bilancino di precisione.

