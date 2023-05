/ Via Sicilia

Incendio in quattro garage, fiamme e fumo: intervengono i vigili del fuoco

Allarme in serata in via Sicilia a Treviso, nel quartiere di San Liberale. Non si sono verificati feriti ma decine di residenti sono accorsi per verificare l'accaduto. Rogo forse causato dal corto circuito di un'auto