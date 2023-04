Via Zenson, un altro mese di chiusure notturne per negozi e locali

È stata prorogata di altri 30 giorni la chiusura dalle ore 20 alle 6 delle attività commerciali di via Zenson a Treviso. Il provvedimento era stato adottato lo scorso 6 marzo dopo una serie di esposti e segnalazioni dei residenti che avevano denunciato al Comando di polizia locale situazioni di disagio causate da assembramenti e schiamazzi in ore serali e notturne favorite dall’apertura delle attività commerciali presenti sulla via. Oltre alle segnalazioni scritte e telefoniche, i residenti si sono incontrati a inizio marzo con i vertici del Comando di polizia locale. Ora, dopo la scadenza della prima proroga, dopo ulteriori accertamenti condotti dalla polizia locale che hanno nuovamente sentito i residenti, è scattata la seconda proroga che scadrà il 26 maggio.