Via Zenson, negozi e attività chiusi di sera per un altro mese

È stato prorogato di 30 giorni il provvedimento di chiusura anticipata alle ore 20 delle attività di via Zenson, a cui si aggiunge un altro obbligo di abbassare le serrande alle ore 18 per un bar in viale Bixio. Il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha firmato in queste ore l'ordinanza per via Zenson che prevede che tutte le attività economiche presenti continuino a chiudere alle 20 fino alle 6 del giorno successivo. I controlli condotti dalla polizia locale hanno riscontrato dopo le 20 l’assenza di assembramenti e la mancanza di situazioni di disturbo oggetto di segnalazioni ed esposti da parte dei residenti.

«Con questi ulteriori 30 giorni - sottolinea il comandante della polizia locale, Andrea Gallo - sarà possibile tracciare un bilancio più puntuale al termine della proroga che scadrà il 26 aprile. I primi a chiedere la reiterazione dell’ordinanza gli stessi residenti che hanno apprezzato i risultati delle chiusure serali». Una seconda ordinanza sindacale è stata emessa a carico di un bar in via Bixio dove qualche sera fa si era consumata una rissa, ritenuta motivo sufficiente per minare la vivibilità e il decoro della zona residenziale, ragion per cui è stato imposto al bar la chiusura alle 18 con riapertura alle 6 del giorno successivo. «Sono provvedimenti che ribadiscono il ruolo fondamentale degli esercenti che devono essere consapevoli dell’importanza della collaborazione nei confronti delle istituzioni - conclude Gallo -. Chiusure di questo genere potranno sicuramente far allontanare cattive frequentazioni a tutela degli stessi esercenti e della vivibilità della zona». Un analogo provvedimento era stato preso nel febbraio del 2021 a carico di un altro bar della zona stadio.