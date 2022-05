Fioriera sul balcone in fiamme, intervengono i vigili del fuoco

Apprensione all'alba di oggi, 17 maggio, all'esterno di una palazzina di viale IV novembre a Treviso, nel quartiere di Fiera. Per cause ancora ignote, attorno alle 6.30 circa, si è sviiluppato un incendio che ha coinvolto e danneggiato una fioriera in plastica sistemata su un balcone e parte di una delle finestre. L'allarme è scattato alle 6.30 circa. Intervenuta sul posto una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Treviso oltre ad un'ambulanza del Suem 118. Non si sono registrati feriti e i danni sono stati molto limitati. Non è stato necessario evacuare l'edificio.