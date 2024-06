Tragedia in viale Europa, identificata la vittima dell'incidente: è Dino Calzavara

La vittima dell'incidente di mercoledì a San liberale è stata identificata: si tratta di Dino Calzavara, nato nel 1944, residente a San Liberale. Il comandante della Polizia Locale Andrea Gallo ha spiegato che la persona viveva da sola e per questo motivo nessuno ne aveva denunciato la scomparsa. Questa mattina al comando di Polizia Locale è arrivata una telefonata di una persona che segnalava che, da alcuni giorni, un suo conoscente di 80 anni non veniva visto circolare a San liberale con la sua solita bicicletta.

Una volta acquisito il nome e confrontato il cartellino anagrafico con il frame della videosorveglianza ne è stata accertata l'identità. Ulteriore riprova il fatto che le chiavi che la vittima aveva con sé effettivamente erano quelle di casa. La persona non era sposata e non aveva figli. Dalle informazioni fornite dalla segnalante risulta che Calzavara ha lavorato per molti anni in una noto istituto bancario di Treviso.