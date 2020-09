In fuga dai carabinieri: due arrestati, sequestrato un chilo di marijuana

Un chilo di marijuana sequestrata e due giovani arrestati e ora ai domiciliari, in attesa di comparire di fronte al giudice per l'udienza di convalida del fermo. Si tratta di un operaio trevigiano di 30 anni, con precedenza, ed un 28enne villorbese, senza nessun precedente penale alle spalle. Questo l'esito di un'operazione portata avanti, dal pomeriggio alla tarda serata di sabato, dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Treviso.

