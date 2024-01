Pensiline dei bus devastate, identificata gang di vandali: scattano le denunce

Tra la fine di novembre e metà dicembre hanno in più occasioni preso di mira le pensiline delle fermate dell'autobus della Mom lungo entrambi i lati di viale Europa, nel quartiere trevigiano di San Liberale, devastandone le vetrate a calci e pugni. A distanza di neppure un mese gli investigatori della squadra mobile di Treviso hanno identificato i giovani autori dei raid vandalici: si tratta di sei ragazzi tra i 15 e i 17 anni, trevigiani e stranieri di seconda generazione, tutti denunciati alla Procura per i minori per danneggiamento aggravato, e un giovanissimo che ha meno di 14 anni. Il Comune, dopo gli attacchi ad un arredo urbano ancora nuovo (posizionato al termine dei recenti lavori per la pista ciclabile), ha presentato regolare denuncia alla Questura e grazie ai video delle telecamere di videosorveglianza è stato possibile dare un nome ed un volto ai responsabili. Lo stesso sindaco Mario Conte si era speso in prima persona, censurando pubblicamente i fatti. I ragazzini farebbero parte di una gang più ampia e numerosa, composta da più di una decina di elementi, che nei mesi scorsi si è fatta notare soprattutto tra i quartieri di San Liberale e Santa Bona, con piccoli gesti di prevaricazione e maleducazione.

La sera del 23 novembre il gruppo si è ritrovato in viale Europa per mettere in atto una bravata forse dovuta alla noia o alla volontà di trasgredire: a turno i ragazzi hanno iniziato, a turno, a tirare calci alle pensiline in vetro. Si trattava di una stupida gara a chi riusciva a sfondarle per primo. Un passante, vedendo la scena, ha tentato di fermare quei ragazzini. «Fermi! Smettetela!» ha urlato, avvicinandosi a loro. I vandali però, per nulla intimoriti, lo ha accerchiato, minacciandolo. I baby vandali, temendo di venire scoperti da altri passanti, sono scappati, mentre il giovane ha chiamato la polizia per chiedere l'intervento di una pattuglia. Quando gli agenti delle volanti sono giunti in viale Europa i giovani malviventi erano evidentemente già tornati a casa, pensando di averla fatta franca. Si sbagliavano.