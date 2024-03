Rolex e soldi per controlli più morbidi, Vincenzo Corrado è stato assolto

Vincenzo Corrado è innocente. A sette anni dall'inizio delle indagini che avevano riguardato l'ex colonnello del Comando regionale della Guardia di Finanza la sua vicenda giudiziaria finisce oggi, 1 marzo, con una assoluzione perché il fatto non sussiste. Per l'accusa il caso aveva permesso di scoperchiare un sistema di favori come l’assunzione di amici, passaggio di denaro e di regali, Rolex in particolare, per ammorbidire i controlli del Fisco. L'inchiesta aveva coinvolto una decina di persone tra professionisti (era stata coinvolta anche la commercialista Tiziana Mesirca, che aveva patteggiato 1 anno e sei mesi), pubblici ufficiali e imprenditori.

Ma un anno fa, esattamente il 23 febbraio del 2023 la Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio in Appello la sentenza, confermata in secondo grado e che era stata emessa dal Tribunale di Venezia con la quale Corrado e Christian David, funzionario dell'Agenzia delle Entrate, erano stati condannati rispettivamente a 4 anni per traffico di influenze illecite e collusione militare e a 8 mesi per accesso abusivo al sistema informatico. L'annullamento era arrivato per l'insussistenza del reato e di fatto avrebbe aperto la strada, come è successo, alla completa assoluzione di fronte ai giudici lagunari. La formula della sentenza di fatto permette anche a Tiziana Mesirca e agli co-imputati di chiedere l'annullamento delle condanne.

Le indagini avevano ricostruito un sistema che vedeva legati alcuni finanzieri, imprenditori e dirigenti delle Entrate. In particolare Corrado, tra il 2015 e il 2016, grazie alle conoscenza di David, avrebbe, secondo la Procura di Venezia, fatto "aggiustare" alcune verifiche fiscali e suggerito escamotage per frodare il fisco. Un sistema che l'ex ufficiale della Guardia di Finanza avrebbe messo a disposizione sia della società di assicurazioni Cattolica di Verona che della collegata Axios, società formalmente gestita da soggetti esteri, con base a Vaduz (Liechtenstein) ma di fatto amministrata da Enrico Maria Baggio.

Il ricorso presentato davanti alla Suprema Corte dall’avvocato Fabio Crea, difensore di Corrado, verteva su un aspetto in particolare: ovvero che l'uomo non avrebbe mai promesso di intervenire per aggiustare i controlli in cambio dei rolex, di denaro o dell’assunzione di un amico, come avvenuto con Cattolica. Durante il dibattimento inoltre non sarebbe emersa alcuna prova non solo dell’intervento di Corrado ma nemmeno che lui l’abbia promesso a Cattolica e Axios. Una tesi questa che aveva convinto gli Ermellini. Quanto alla collusione militare non sarebbe stata dimostrato l’accordo almeno con un’altra persona, facendo così cadere anche questa contestazione. In capo a Vincenzo Corrado resta solo la condanna a due mesi per l'accesso abusivo al sistema informatico delle Fiamme Gialle.

«Sono molto soddisfatto della sentenza della Corte d'appello - ha detto l'avvocato fabio Crea - ma è una pronuncia che non mi ha sorpreso considerato che la Corte di Cassazione ci aveva dato ragione e aveva chiaramente escluso che nelle condotte del colonnello potessero ravvisarsi reati. Dopo sette anni finalmente il mio assistito è stato assolto perchè il fatto non sussiste, ovvero non ci sono mai stati i reati dei quali era stato accusato. Resta il rammarico per una brillante carriera da ufficiale interrotta e per l'immane sofferenza patita dal Corrado nel lungo periodo in cui la sua libertà personale è stata limitata».