L'iniziativa "Adotta un albero" arriva al comando dei vigili del fuoco

Bilancio positivo per l’iniziativa “Adotta un Albero”, promossa dall’Amministrazione comunale per una Treviso sempre più verde, che ha visto un’ampia partecipazione da parte dei privati e una proficua collaborazione fra istituzioni, in particolare con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. A partire dal 2019 sono state ben 400 le piante donate dal Comune ai cittadini che ne hanno fatto richiesta per arrivare ad ottenere risultati concreti in termini di riduzione del rumore, assorbimento di anidride carbonica e miglioramento della qualità dell’aria. Tutte le piante sono state geo-localizzate per vedere le zone della città in cui sono stati messi a dimora gli alberi adottati e consultare le schede degli stessi.

Le essenze a disposizione erano Acer campestris, Pyrus communis (Pero comune), Quercus petraea (Rovere), Quercus ilex (cespuglio), Prunus avium, fraxinus ornus, Ulmus pumila; Salix viminalis; Carpinus betulus (cespuglio); Tilia hybrida argentea; Crataegus monogyna (Biancospino). Nella scelta sono state privilegiate le specie autoctone con ottimo coefficiente di mitigazione ambientale.

In questi giorni il progetto “Adotta un albero” ha incontrato anche il supporto del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso, Istituzione che quotidianamente tiene monitorato il nostro territorio e conosce bene l’importanza della presenza degli alberi al fine di migliorare la qualità della vita in ambiente urbano, garantendo mitigazione ambientale ed evitando episodi di erosione del suolo. Grazie all’interesse manifestato da Giuseppe Costa, Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, l’Amministrazione Comunale ha donato cinque olmi che verranno piantumati nell’area verde prospiciente alla sede del Comando di Via Santa Barbara. I primi due sono stati messi a dimora questa mattina.

«Siamo felici che l’iniziativa abbia avuto successo», afferma l’assessore alle Politiche Ambientali Alessandro Manera. «Questa è la certezza che c’è una volontà comune di partecipare al progetto di riforestazione urbana, contribuendo attivamente ad una Treviso sempre più verde. Un lavoro di squadra, dunque, che sia aggiunge alla realizzazione dei nuovi parchi urbani e boschi periurbani e all’utilizzo di mezzi alternativi alle auto. Ben venga, inoltre, la collaborazione con i Vigili del Fuoco, che hanno voluto partecipare all’adozione di quattro nuovi alberi per il Comando di via Santa Barbara».