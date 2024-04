Satira su Cristo risorto, minacce di morte al vignettista: «Denuncio tutto alla postale»

Insulti, offese e perfino minacce di morte per una vignetta satirica dedicata alla resurrezione di Gesu' Cristo. E' la brutta disavventura subita domenica scorsa, nel giorno di Pasqua, dal vignettista trevigiano Beppe Fantin, molto noto per essere collaboratore della trasmissione televisiva "Quarta Repubblica", condotta da Nicola Porro su Retequattro. Una volta pubblicato il disegno sui suoi social, Fantin è stato letteralmente bersagliato, soprattutto da membri legati ai cattolici più tradizionalisti.

«Minacciato, offeso e l'augurio di bruciare all'inferno. Tutto per una vignetta che avrebbe fatto sorridere anche il Cristo. Allora... a parte l'inferno che non mi spaventa e chissà magari li ci trovo tanti amici e ricomincio a fumare...ma voi parlate di ipocrisia? Voi vi permettete di farmi la morale sulla chiesa?» ha scritto domenica sulla sua pagina Facebook il vignettista «Vi state nascondendo davanti alla cancellazione della nostra religione, vi state piegando davanti al divieto di esporre crocifissi in classe, alla sostituzione della festa di Natale con la festa d'inverno, accettato di sostituire Gesù con Cucù nei canti natalizi, non sono più i lavoretti dei bambini per Pasqua ma i lavoretti per la festa di primavera, siete stati zitti quando hanno bannato le statue dei nostri artisti famosi nel mondo, avete dato il consenso per chiudere le scuole in occasione della festa del ramadan, accettate la carne Halal nelle mense scolastiche...E fate la morale a me?». Nei giorni scorsi lo stesso Fantin è passato dalle parole alle carte bollate, presentando denuncia alla polizia postale.

«La vignetta ironica rappresentava la resurrezione del Cristo in chiave satirica, ovvero un sepolcro a forma di uovo pasquale con all’interno il Nazzareno in compagnia di due pie donne, mentre l’angelo infastidito e sorpreso chiedeva spiegazioni» ha descritto il disegno Fantin «Non era una vignetta volgare, nemmeno il disegno lo era, alcuni hanno riso (e forse anche il Cristo), altri non l’hanno apprezzata commentandola con parole semplici e prive di offesa. Purtroppo, non sono mancati i messaggi in privato su Instagram, alcuni cattivi e offensivi, altri veri e propri auguri di morte».

«Alcuni esempi: “Hai finito di offendere Gesù Cristo e la nostra santa religione? Maledetto ateo. Spero che Dio te la faccia ricadere tutta addosso”. “Ma che stronzata! Oltretutto irrispettosa. Fanne una su Maometto così vediamo se ti fanno crescere un secondo sorriso”. “Blasfemo. Muori”. Ovviamente quasi tutti i commenti sono privi di foto di nomi e cognomi, tutti bravi quando si è anonimi» ha detto Fantin.

Ovviamente il vignettista di Nicola Porro si pone alcune domande e si chiede «Dove sono i coraggiosi leoni da tastiera mentre stanno spazzando via la nostra identità. Bravi ad augurare la morte, bravi a seminare odio e soprattutto bravi a nascondersi quando il sistema o il politicamente corretto sta lavorando per annientare la nostra identità. Partiamo dal Natale sostituito con la festa d’inverno, la Pasqua sostituita dalla festa di primavera, il crocefisso e la richiesta di toglierlo, cucù sostituisce Gesù nei canti natalizi e infine la chiusura delle scuole per la festa del Ramadan e l’inserimento della carne Halal nelle mense a partire da ottobre».

«Eh già, il nostro Presidente Mattarella plaude la scuola di Pioltello apprezzando il lavoro fatto, quello della chiusura prevista per il 10 aprile per la festa musulmana» rincara la dose Beppe Fantin «Mattarella sarà felice perché gli Italiani si stanno integrando bene al mondo islamico, forse dimenticando che siamo in Italia, che siamo di religione Cristiana e che ad integrarci non dovremmo essere noi. Ma vi ricordate l’assurdità della parlamentare Alessandra Moretti, che chiedeva di coprire le croci in cimitero con delle tendine? Ricordate anche che la stessa si è dimessa da parlamentare per sfidare Zaia alle prossime europee. Oppure la richiesta della sinistra di coprire le statue del Canova e altre situazioni assurde atte a non turbare la sensibilità di altre religioni. Dove sono i “veri cristiani”? Tutto questo per dire che la vera battaglia dovrebbe essere questa. Il pericolo non è dato da una vignetta satirica ma dai fatti che stanno realmente accadendo. È innegabile che l’Italia sta subendo un’invasione islamica senza precedenti e credo che una volta raggiunta la superiorità numerica non saranno permissivi con noi, come noi lo siamo stati con loro».