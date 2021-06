La violenta due volte in cinque giorni, condannato 28enne

Gli episodi sarebbero avvenuti nel 2018, all'interno di un salone di parrucchieri dove lavoravano i protagonisti della vicenda. Per l'uomo la sentenza è, in abbreviato a due anni e due mesi. La Procura aveva chiesto quattro anni e sei mesi. La difesa preannuncia ricorso in appello

L'avrebbe violentata due volte nel breve arco di 5 giorni all'interno di una salone di parrucchieri dell'immediata periferia del capoluogo. Oggi, mercoledì 16 giugno, un uomo di 28 anni è stato condannato, con il rito abbreviato, a 2 anni e 2 mesi. L'accusa, che era rappresentata dal pubblico ministero Anna Andreatta, aveva chiesto, tenendo conto dello sconto per il rito, 4 anni e 6 mesi. Il legale dell'imputato, l'avvocato Paolo Bottoli, ha preannunciato ricorso in appello.

La vittima, di 11 anni più vecchia dello "stupratore", aveva denunciato il 29enne nel 2018. Lui, sposato da poco tempo, si sarebbe dimostrato spigliato e piuttosto provocatorio con tutte le colleghe del salone. Vantava particolari qualità sotto le lenzuola e con gli oggetti del mestiere avrebbe anche mimato atti sessuali. L’attenzione del parrucchiere, secondo quanto denunciato dalla donna, si sarebbe concentrata su di lei, attraverso avances ripetute e tentando di lusingarla dicendole che aveva molto “sex appeal”.

Fino a quando un giorno, negli spogliatoi femminili, la 38enne vede all’improvviso irrompere nella stanza il collega che la prende alle spalle e le ordina di non gridare. Dopo averla violentata, la lascia sul posto. Ma non finisce lì perché cinque giorni più tardi, mentre a fine turno è intenta a fare le pulizie di una stanza, viene di nuovo avvicinata dal collega che chiude la porta a chiave e ripete la violenza carnale di qualche giorno prima, dopo averla sbattuta contro un muro. Come successo dopo la prima volta la parrucchiera si rinchiude in un silenzio impenetrabile anche con i colleghi.

La difesa ha sostenuto che l'uomo avrebbe confessato di avere una amante alla moglie, che non l'avrebbe presa bene e avrebbe mandato sms offensivi alla donna che le stava per portare via il marito. Solo a quel punto la 38enne, per paura di vedere scoperta la relazione coniugale, avrebbe denunciato due episodi che però sarebbero stati del tutto consensuali.