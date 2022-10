I parenti delle vittime a Treviso per le tristi formalità del riconoscimento dei corpi

E' arrivata a metà mattinata di sabato, 8 ottobre, da Riccione la delegazione dei parenti delle vittime della strage sull'A4 che, accompagnati dal sindaco della Perla Verde Daniela Angelini, si è presentata all'ospedale di Treviso per le tristi formalità del riconoscimento dei corpi di Massimo Pironi, 63enne ex sindaco di Riccione e alla guida del mezzo che è andato a scontrarsi contro un camion, e dei ragazzi del Centro 21, Maria Aluigi 34 anni, Francesca Conti 25 anni, Rossella De Luca 37 anni, Valentina Ubaldi 31 anni, Alfredo Barbieri 52 anni morti sul colpo ai quali si è aggiunta la 36enne Romina Bassini per la quale è stata dichiarata la morte cerebrale nella mattinata di sabato. I famigliari sono arrivati in Veneto con un primo passaggio presso gli uffici della Polizia Stradale, per ritirare gli effetti personali, per poi adempiere al doloroso rito in obitorio dove è stato allestito anche un sostegno psicologico organizzato dall'Ausl. «Il Centro 21 - ha spiegato il sindaco Angelini anche lei a Treviso - era una realtà molto conosciuta e cresciuta negli anni coi riccionesi che la seguivano e sostenevano. E' una tragedia che colpisce, non è uno slogan ma un dolore vero».