«Se non mi dai da bere sfascio tutto»: arrestato 46enne, era il terrore dei baristi

Entrava nei bar e minacciava i baristi che se non gli fosse stato servito da bere e mangiare, gratis, avrebbe devastato i locali. Almeno quattro le attività bersagliate (due bar, una trattoria e un ristorante tra Quinto e Zero Branco) da un 46enne trevigiano, D.G., nei confronti del quale il gip del tribunale di Treviso, Marco Biagetti, ha emesso un'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, gli arresti domiciliari, per il reato di estorsione continuata. A condurre l'indagine che ha portato il giudice a firmare il provvedimento sono stati i carabinieri della Stazione di Zero Branco, guidati dal comandante, il luogotenente Edoardo Pulina, con il coordinamento del pubblico ministero Mara De Dona'.

L'uomo, ormai da diversi mesi, minacciando di sfasciare i locali degli esercizi pubblici da lui frequentati, con atteggiamento intimidatorio e provocatorio, diretto anche agli altri avventori, costringeva i gestori di bar e ristoranti a servirgli bevande e alimenti, consumazioni che ordinava ed esigeva e non pagava. Per i quattro titolari di esercizi pubblici della periferia trevigiana, l'arrestato era diventato un incubo: i militari hanno documentato le continue vessazioni a cui erano sottoposti ristoratori e baristi, con i clienti abituali che non entravano nemmeno più nei locali se era presente anche l'uomo, con evidente danno di immagine ed economico per le attività commerciali citate.

L'estortore, peraltro, ha continuato con questo atteggiamento minaccioso e violento in totale spregio di un provvedimento già assunto dalla Questura del capoluogo che gli vietava di accedere e stazionare presso alcuni esercizi pubblici della zona. D.G., rintracciato dai militari dell'Arma, dopo le formalità di rito è stato posto agli arresti domiciliari, come disposto dall'Autorità Giudiziaria mandante.