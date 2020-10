Mazza da baseball nel bagagliaio, 39enne nei guai

I carabinieri del nucleo radiomobile di Treviso hanno denunciato per porto abusivo di strumenti atti a offendere un nigeriano di 39 anni, residente nella periferia di Treviso. Lo straniero, controllato nella serata di domenica, è stato trovato in possesso di una mazza da baseball di quasi 90 centimetri di lunghezza, della quale non riusciva a giustificare il possesso. La mazza è stata rinvenuta all'interno del bagagliaio della autovettura sulla quale viaggiava.

