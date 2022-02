Tribunale allagato, due aule inagibili: guasto all'impianto di riscaldamento

Due aule allagate e inagibili al tribunale di Treviso: la scoperta questa mattina, martedì 1º febbraio, poco dopo l'orario di apertura. Una tubatura dell'impianto di riscaldamento e raffredamento si è rotta facendo finire un'ingente quantità d'acqua all'interno delle due aule penali al piano rialzato dell'edificio. Il martedì e giovedì le due stanze ospitano in genere le udienze preliminari.

L'Aula 1 è quella che, al momento, registra i danni più ingenti. Il problema si era manifestato giovedì scorso, 27 gennaio, durante le udienze tenute dal giudice Biagetti. Il problema sembrava di poco conto, un portaombrelli era stato posizionato sotto la perdita dal soffitto e tutto sembrava essersi risolto per il meglio. Questa mattina però dal soffitto è scesa una vera e propria cascata d'acqua che ha allagato l'Aula I arrivando ad interessare anche l'attigua Aula II e l'aula dove di tengono le Camere di consiglio di Gup e Gip. Il personale ha messo dei secchi per limitare le perdite ma l'acqua, raccontano i testimoni, sta cadendo molto vicino alle prese di corrente creando una situazione di pericolo. Edificio vecchio, al momento non c'è nessuno. Il Gup Gianluigi Zulian è stato costretto a trasferirsi al piano di sotto a causa del guasto all'impianto. Al momento il guasto non è ancora stato riparato.