Barca affonda al largo di Trieste, un morto e un disperso

Trovato un corpo senza vita in mare all’altezza di Duino. È successo nel primo pomeriggio di oggi quando la Guardia Costiera, alle 12.30 circa, ha ricevuto una chiamata da parte di una persona che stava navigando a bordo di un gozzo verso Monfalcone in barca e chiedeva aiuto, sentendosi in pericolo. Sembra che il natante, poi affondato, fosse partito da Caorle nonostante il maltempo, navigando sotto costa. La barca è affondata probabilmente a causa delle condizioni meteo avverse e in seguito alle ricerche coordinate dalla Capitaneria l’elicottero dei vigili del fuoco ha individuato il corpo di una delle due persone a bordo del natante. Si tratta di uomo 80enne di Conegliano. Purtroppo era già troppo tardi per salvargli la vita. Ancora non si sa se la chiamata fosse partita dalla persona deceduta o dal figlio 50enne che si trovava con lui. Si tratta di un uomo disabile che attualmente risulta essere disperso.