Tronchi sui binari per 'vendicare' l'incidente alla madre: denunciato

La polizia ferroviaria di Conegliano ha denunciato un pensionato 64enne residente a Godega di Sant'Urbano per aver cercato, in più occasioni, di far deragliare i treni della linea Venezia-Udine mettendo tronchi e pezzi d'albero sui binari tra Bibano e Pianzano.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", il 64enne avrebbe agito per 'vendicare' l'incidente occorso alla madre che aveva subito una parziale amputazione delle gambe dopo essere stata investita da un treno mentre attraversava i binari. L'accusa contro il pensionato è di attentato alla sicurezza dei trasporti. Il primo caso era stato segnalato da un macchinista che si era accorto di alcune ramaglie abbandonate sui binari. Con il passare del tempo sulla linea sono stati trovati anche tronchi con diametro di 15 centimetri. Fortunatamente sulla Venezia-Udine nessun treno ha avuto incidenti gravi ma in diversi casi i convogli erano costretti a rallentare la velocità o addirittura a fermarsi provocando ritardi alla circolazione. Gli abbandoni avvenivano soprattutto nelle ore serali. La Polfer di Conegliano, grazie alle immagini delle fototrappole, è riuscita a risalire all'identità del responsabile. Il 64enne è stato fermato in flagrante mentre stava per abbandonare un nuovo tronco sui binari. Agli agenti della Polfer ha detto di essere alla ricerca di lepri, un alibi smentito poco dopo. Il pensionato è stato denunciato alla Procura di Treviso.