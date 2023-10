Troppi pregiudicati tra i clienti, la Questura chiude per 10 giorni il K&Q

E' stata sospesa, su ordinanza firmata dal Questore di Treviso, Manuela De Bernardin, la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande del locale "K&Q", gestito da alcuni cittadini africani, in via Sant'Angelo a Treviso. Il ristorante etnico era già finito nel mirino della divisione amministrativa della Questura lo scorso mese di gennaio, con una prima chiusura dovuta principalmente a problemi igienici. Questa volta il "K&Q" resterà chiuso per una durata di 10 giorni, così ha determinato la Questura, a causa delle "cattive frequentazioni": nel locale, durante alcuni controlli, in più occasioni sono stati trovati pregiudicati tra gli avventori. "Seguiranno altre analoghe iniziative da parte della Polizia di Stato" si legge in una nota "nei confronti dei locale ed esercizi pubblici del trevigiano, tese a prevenire e contrastare ogni forma di illegalità, nonchè a garantire in primis la sicurezza nel settore della somministrazione di alimenti e bevande ma soprattutto a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica".