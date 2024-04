Truffa ai danni di un anziano di 99 anni: due trevigiane ai domiciliari

Un altro colpo è stato messo a segno dai carabinieri nella lotta alle truffe ai danni degli anziani. I militari della stazione di Parona Valpolicella, la scorsa settimana, al termine di un'articolata indagine, hanno notificato l'ordinanza di custodia cautelare personale a due donne trevigiane di 44 e 59 anni, ritenute responsabili di truffa e indebito utilizzo di carte di pagamento. I fatti risalgono all'agosto del 2023 ai danni di un anziano veronese che di recente ha compiuto 100 anni.

Sporgendo denuncia ai carabinieri, l'anziano ha riferito che, con l’inganno, una donna sconosciuta gli era entrata in casa rubando soldi e carte di pagamento. Nel corso delle indagini i carabinieri hanno visionato i sistemi di videosorveglianza e rilevato i movimenti bancari eseguiti con le carte di debito rubate, riuscendo in questo modo a individuare non una ma ben due donne residenti nella Marca e a ricostruire a loro carico un importante quadro indiziario, il quale è stato sottoposto alla Procura di Verona, che ha coordinato le attività, portando all'emissione del provvedimento cautelare personale degli arresti domiciliari da parte del gip. Provvedimento che è stato notificato alle due presso le rispettive abitazioni, dove già si trovavano per scontare i domiciliari relativi ad altri precedenti penali pregressi.