Auto usate rivendute taroccando il contachilometri: 33enne denunciato

I carabinieri di Vedelago hanno denunciato un 33enne di origini croate, per il reato di frode continuata in commercio. L'indagato, gravato da precedenti penali, era il titolare di un'attività con sede a Treviso, chiusa nel febbraio 2020 e specializzata nelle vendita di veicoli. Le indagini condotte dai militari dell'Arma hanno accertato che, nel periodo tra il 2017 e il 2020, il 33enne aveva acquistato e rivenduto ad ignari clienti otto auto usate, dalle quali aveva scalato il reale chilometraggio, per un profitto complessivo stimato dai carabinieri in alcune migliaia di euro.