Vende online un casco per moto a oltre 1200 euro: denunciata per truffa

I carabinieri della stazione di Montebelluna hanno denunciato per truffa una 48enne residente in provincia di Varese, gravata da precedenti penali per delitti contro il patrimonio. La donna è accusata di aver messo in vendita un casco da moto sulla piattaforma "Subito.it", facendosi accreditare sul proprio conto corrente la somma di ben 1.242 euro da una 53enne residente proprio nella zona della Pedemontana. Una volta dopo aver intascato i soldi, la truffatrice aveva fatto perdere le sue tracce, senza più spedire il casco al compratore: a quel punto il 53enne ha denunciato la truffa ai carabinieri che sono riusciti a risalire all'identità della pregiudicata.