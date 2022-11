Truccano i chilometri dell'auto e la vendono online: tre denunciati

I carabinieri di Riese Pio X hanno denunciato per truffa tre persone di 29, 53 e 45 anni tutte gravate da precedenti penali e residenti in provincia di Bergamo. I tre soggetti, titolari di una concessionaria di auto con sede a Cairate (in provincia di Varese), hanno messo in vendita, su sito internet, una Peugeot 308, riducendone in maniera rilevante il chilometraggio, truffando così un operaio 46enne di Riese che, interessato al veicolo, aveva pagato ai tre truffatori 13.700 euro.

Quella di Riese non è però stata l'unica truffa scoperta dai carabinieri in queste ore. I militari della stazione di Asolo, infatti, hanno denunciato per truffa un 57enne di Casoria (in provincia di Napoli), gravato da precedenti penali, per aver messo in vendita online dei pezzi di ricambio di auto, truffando un operaio 45enne operaio di San Zenone degli Ezzelini, che aveva pagato all'uomo 800 euro senza ricevere nulla.