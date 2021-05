Paga 3mila euro per tre computer e un nuovo contratto della luce: truffato

I carabinieri di Crocetta del Montello hanno denunciato per truffa in concorso un 40enne di Montebelluna gravato da precedenti penali e il suo complice milanese che, nei mesi scorsi, avevano contattato un artigiano di 39 anni, residente a Crocetta, proponendogli la sottoscrizione di un nuovo contratto per la corrente elettrica e l'acquisto di tre computer.

I due truffatori sono riusciti a farsi accreditare 3mila euro su conto corrente intestato a una società a loro riconducibile, senza mai erogare la prestazione e, ovviamente, senza mai consegnare i computer al malcapitato che, scoperto il raggiro, si è subito rivolto ai militari dell'Arma. Al termine delle indagini i due truffatori sono stati identificati ma resteranno a piede libero.