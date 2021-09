Vendono divani on line ma i truffatori sono in agguato

Hanno messo in vendita i loro divani ma sono incappati nella classica truffa "inversa": attirati in trappola ad uno sportello postamat, hanno finito per accreditare, anzichè ricevere (seguendo le indicazioni del truffatore di turno), denaro con versamenti su carte di credito prepagate. Due i casi, molto simili, di cui si sono dovuti recentemente occcupare i carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto. Due uomini di Roma, di 20 e 46 anni, sono stati denunciati dopo aver spillato la somma di 1000 eeuro ad una impiegata di 26 anni. Stessa sorte anche per un 50enne pregiudicato di Latina che qualche settimana fa era riuscito a farsi accreditare da un 32enne di Castelfranco Veneto una cifra di circa 1200 euro. Infine un varesino di 51 anni è stato denunciato per la "classica" truffa on line sempre dai militari della Castellana. L'uomo è riuscito a farsi accreditare da un 28enne della zona, attraverso cinque ricariche (sempre via Postepay), la somma di 3.300 euro per l'acquisto di una Bmw 320 che ovviamente non ha mai consegnato all'acquirente.