Si spacciano per operatori di banca e gli spillano 9mila euro

Si sono finti operatori di banca e con questo stratagemma sono riusciti a spillargli 9.100 euro. A restare vittima di questo raggiro un 45enne di Borso del Grappa che ha accreditato la somma su una carta prepagata. Ad ingannarlo sono stati un 30enne ed un 23enne, entrambi pregiudicati residenti in Campania che sono stati denunciati dai carabinieri di Pieve del Grappa, a conclusione delle indagini, per truffa in concorso. I due truffatori si sono spacciati per operatori di un istituto di credito, riuscendo a raggirare l'uomo che è stato guidato a fare il versamento.

Scippo nel parcheggio del supermercato

I carabinieri della Stazione di Zero Branco, a conclusione dell’attività d'indagine, hanno denunciato per furto con destrezza in concorso, una 26enne residente a Venezia, gravata da pregiudizi di polizia, ritenuta responsabile, con un complice non ancora identificato, dello scippo di una borsa di valore contenente la somma di ì100 euro avvenuto nel pomeriggio dello scorso 10 ottobre nel parcheggio del centro commerciale “Alì”, ai danni di una 53enne del luogo che nel frangente ra impegnata a riporre la spesa nella propria autovettura.

Truffa on line, un denunciato

Denunciato, per truffa, dai carabinieri di Dosson un 31enne residente a Roma, gravato da pregiudizi di polizia, il quale si è fatto caricare la somma di 974 euro sulla tessera postepay, da parte di un 55enne del luogo, erroneamente convinto di riscuotere il corrispettivo per la vendita di un letto su piattaforma “e-commerce”.