Finge di essere un imprenditore milanese e truffa una ditta nella Marca

I carabinieri di Castelfranco Veneto hanno denunciato per truffa e sostituzione di persona P.M., 68enne originario di Roma. L'uomo, dopo essersi presentato falsamente come direttore di una ditta di Milano, ha ordinato a una ditta con sede nella zona di Castelfranco, attrezzatura e materiali per la panificazione. In totale il materiale richiesto ammontava a una cifra di ben duemila euro. Il finto imprenditore ha ritirato la merce ordinata senza averla pagata rendendosi poi irreperibile all'azienda trevigiana. La truffa, segnalata ai carabinieri, ha portato all'identificazione nel giro di pochi giorni del finto imprenditore che è stato denunciato.

