Mette in vendita una Fiat 500 su internet, gli rubano 700 euro

I carabinieri di Onè di Fonte hanno denunciato per il reato di truffa in concorso, un uomo di 45 anni residente in provincia di Pavia e una donna di 29 anni della provincia di Vercelli, entrambi con precedenti penali.

I due indagati hanno contattato un 50enne di Fonte, che aveva messo in vendita su internet una Fiat 500. Inducendolo in errore, invece di pagargli la somma richiesta per acquistare la macchina, i due truffatori si sono fatti versare su una loro carta prepagata 700 euro. Quando il 50enne si è accorto del raggiro non è più riuscito a contattare i due malviventi. I carabinieri di Fonte, dopo aver preso in carica la denuncia del 50enne sono riusciti a risalire all'identità dei due truffatori.