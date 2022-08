Compra un iPhone online ma è una truffa: gli rubano 1.600 euro dal conto

Sabato 6 agosto i carabinieri di Dosson hanno denunciato per truffa tre persone (un 38enne, un 45enne ed un 30enne) residenti in Sicilia e gravati da precedenti penali per delitti contro il patrimonio. I tre sono accusati di aver truffato un 20enne di Casier intenzionato a comprare un iPhone online. Il giovane, indotto in errore, ha versato su conti correnti e postepay intestati ai truffatori diverse somme di denaro, per un totale di mille e seicento euro. Scoperto il raggiro, il giovane si è rivolto ai carabinieri che, al termine delle indagini, sono riusciti ad identificare i tre responsabili.