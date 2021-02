Ricercato per una condanna per truffa, scovato a Jesolo

Francesco Moroni, 58enne, originario di Belluno, deve scontare una pena per un raggiro messo a segno a Pederobba nel 2018. Sulle sue tracce c'erano i carabinieri di Marostica

Questa mattina a Jesolo i carabinieri di Marostica hanno rintracciato e tratto in arresto Francesco Moroni, 58enne, originario di Belluno, destinatario di un “mandato di cattura” emesso dalla Procura della Repubblica di Treviso, dovendo espiare la pena della reclusione di sei mesi di reclusione, oltre al pagamento di 150 euro di multa, in seguito ad una truffa compiuta nel mese di ottobre 2015 in Pederobba.

Vesso la fine del mese di settembre del 2015, Moroni aveva contattato un conoscente di Asolo ed alcuni giorni dopo, con estrema abilità persuasiva, era riuscito a raggirarlo con una serie di promesse (mai mantenute) a tal punto da farsi consegnare, facendoglieli acquistare in un negozio di Pederobba al prezzo di circa 1.800, euro, due nuovissimi e costosi telefoni cellulari. Al termine del processo che si è svolto a Treviso nel 2019, il Tribunale aveva emesso una definitiva sentenza di condanna.