Compra la marmitta di un motorino su internet, i venditori fuggono con i soldi

I carabinieri di Riese Pio X hanno denunciato per truffa in concorso una donna di 42 anni e il figlio 17enne, residenti nella zona di Cittadella. Mamma e figlio sono accusati di aver messo in vendita su internet la marmitta (inesistente) di un motorino. Ottenuto il pagamento di 140 euro sulla loro carta prepagata da un operaio 45enne di Riese Pio X, si sono resi irreperibili. L'operaio, scoperta la truffa, si è rivolto ai carabinieri di Riese che, al termine delle indagini, hanno identificato e denunciato la coppia di truffatori.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.