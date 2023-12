Mette in vendita online una Bmw ma scappa con la caparra: 59enne deunciata

I carabinieri di Mogliano Veneto, nella mattinata di domenica 10 dicembre, hanno denunciato per truffa una 59enne residente in provincia di Lodi che, nell’ambito di una trattativa per la vendita online di una Bmw, si era fatta versare a titolo di caparra sul proprio conto corrente, 2mila euro dall’acquirente salvo poi rendersi irreperibile. Vittima del raggiro un 37enne di origine rumena residente nella Marca che si è rivolto ai carabinieri per risalire all'identità della truffatrice. Grazie alle indagini la donna è stata identificata e denunciata.