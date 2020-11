Vende i cerchi in lega dell'auto su internet, gli rubano 1200 euro

I carabinieri di Mogliano Veneto hanno denunciato per truffa in concorso un uomo di 61 anni originario del Piovese e una 70enne originaria del Varesotto, entrambi con precedenti penali. Lo scorso agosto i due, fingendosi interessati all'acquisto di quattro cerchi in lega messi in vendita online da un 53enne di Preganziol, sono riusciti a farsi accreditare 1200 euro da quest'ultimo, rendendosi poi irreperibili. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di identificare nel giro di pochi giorni i due truffatori.