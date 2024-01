Mette in vendita un computer online ma è una truffa: 34enne denunciato

I carabinieri di Castiglioncello, in provincia di Livorno, hanno denunciato per truffa un 34enne trevigiano al termine delle indagini partite dalla denuncia di un 52enne livornerse che, lo scorso settembre, aveva acquistato su un sito internet dedicato un computer portatile usato, di una prestigiosa marca, al prezzo concorrenziale di 970 euro.

Dopo uno scambio di messaggi con il presunto titolare della ditta, il professionista si è convinto a effettuare il bonifico verso l’Iban di un conto corrente che il truffatore gli aveva fornito. Il 52enne toscano, dopo l'acquisto, non ha però più avuto nessun riscontro sull’avvenuta spedizione della merce che, nonostante le rassicurazioni fornite dal venditore, non è mai arrivata a destinazione. Non vedendosi nemmeno rimborsato, il 52enne ha denunciato tutto ai carabinieri di Castiglioncello che hanno avviato le indagini sui messaggi e sui movimenti di denaro, riuscendo così a risalire al 34enne trevigiano con precedenti di polizia, che dovrà ora rispondere del reato di truffa.