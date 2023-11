Convince una 60enne a investire in criptovalute: truffa da 19mila euro

Voleva dedicarsi al trading online ma è finita nella truffa di un 40enne trevigiano, rintracciato e denunciato dalla polizia di Terni. Vittima dell’ennesima truffa telematica una 60enne residente in provincia di Orvieto.

La donna, lo scorso giugno, navigando in Internet, aveva notato la pubblicità di una società di trading online che prometteva guadagni consistenti, a fronte di investimenti di piccole somme di denaro. Invogliata dall’allettante messaggio pubblicitario, la donna ha contattato l’utenza telefonica della società e si è fatta convincere della convenienza di effettuare un investimento in criptovalute. Da giugno a settembre, certa di poter guadagnare ingenti somme di denaro seguendo i consigli di un sedicente broker che telefonicamente di volta in volta le diceva dove versare i soldi da investire, la 60enne ha effettuato una serie di versamenti per un valore complessivo di circa 19mila euro, senza però riavere alcun ritorno economico. I sospetti le sono venuti solo quando, al numero del presunto broker, non le ha risposto più nessuno. A quel punto la donna si è resa conto di essere stata truffata e si è rivolta al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto dove ha spiegato ai poliziotti quanto accaduto ed ha sporto denuncia. Sono subito scattate le indagini, nel corso delle quali gli investigatori della Squadra Anticrimine hanno svolto una serie di accertamenti e, coinvolgendo anche altre articolazioni della Polizia di Stato, sono riusciti a identificare e denunciare il presunto autore del reato, un 40enne di Treviso che già in passato era stato denunciato per lo stesso reato. L'uomo è stato deferito alla Procura di Terni, che coordina le indagini.