Mette in vendita online un divano ma viene truffata da una coppia

I carabinieri della stazione di Montebelluna, a conclusione di indagini, hanno deferito in stato di libertà per truffa in concorso due bresciani, con svariati pregiudizi alle spalle, per reati contro il patrimonio. Nello specifico, si tratta di N.R. 23enne e A.S. 52enne. La coppia nei mesi scorsi aveva difatti contattato una montebellunese e, fingendosi interessata all'acquisto di un divano che la parte lesa aveva messo in vendita su un sito di annunci economici, l'hanno ingannata facendosi accreditare su carte prepagate la somma totale di 2.100 euro circa, rendendosi successivamente irreperibili come spesso accade in questi casi.