Compra pellet online per oltre 500 euro, il venditore sparisce con i soldi

I carabinieri di Castelfranco Veneto hanno denunciato per truffa un 37enne residente in provincia di Brescia. L'indagato, dopo aver messo in vendita su sito internet tre bancali di sacchi di pellet, è accusato di aver raggirato una 44enne della Castellana facendosi versare su una carta prepagata a lui intestata la somma di 520 euro per poi rendersi irreperibile subito dopo aver intascato i soldi. La 44enne, scoperta la truffa, ha subito denunciato l'accaduto ai militari dell'Arma che sono riusciti a risalire all'identità del truffatore, denunciandolo in stato di libertà.