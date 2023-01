La super offerta: 90 sacchi di pellet a 300 euro. Era una truffa

I carabinieri della stazione di Pieve di Soligo hanno individuato la presunta autrice di una truffa on-line. La donna, una 40enne di origini ivoriane, aveva posto in vendita su un sito di annunci economici una novantina di sacchi di pellet per i quali una 62enne del solighese aveva versato alla venditrice la somma di più di 300 euro. La merce, tuttavia, non è stata mai recapitata e la venditrice, una volta ricevuto il corrispettivo, si era resa irreperibile all'acquirente.