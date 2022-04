Pellet, azienda trevigiana nel mirino di una nuova truffa online

Un sito truffa sta incassando decine di bonifici per bancali di pellet venduti a nome dell'azienda agricola Simionato di Resana. Dal 26 marzo i telefoni della ditta sono intasati da decine di clienti che dicono di aver comprato i pellet online e sono in attesa della merce ma l'azienda è all'oscuro di tutto. Il raggiro online è stato segnalato alla Questura.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", negli ultimi giorni le chiamate sono arrivate da tutta Italia. I clienti avevano comprato la merce sul sito "Pellet Zero Ceneri" ad un prezzo davvero vantaggioso. Sul sito era indicato l'indirizzo dell'azienda di Resana come ditta da cui sarebbero partiti i pellet. Peccato che dalla Simionato non ne sapessero nulla. Tantissime le telefonate, arrivate perfino dalla Sardegna. La ditta di Castelminio ha dovuto mandare indietro un camion arrivato a Resana per ritirare la merce ordinata online. Un danno di immagine non da poco. Ora la richiesta dell'azienda agricola è che il sito truffa venga oscurato al più presto.