Assicurazione Rca falsa, raggirato pensionato trevigiano

I carabinieri della stazione di Pieve del Grappa hanno denunciato in stato di libertà per truffa due donne, di 48 e 21 anni, residenti a Napoli, entrambe già conosciute alla giustizia. Le campane, dopo aver proposto su sito internet la sottoscrizione di una polizza assicurativa Rca, si facevano versare su carta postepay la somma di 480 euro da un 70enne di Pieve del Grappa. In occasione di un controllo alla circolazione stradale, avvenuto qualche giorno dopo a Castelfranco Veneto, l'ignaro pensionato ha scoperto però che la polizza che gli era stata recapitata era falsa e che pertanto la sua auto era sprovvista di copertura assicurativa.