Mette in vendita una poltrona su internet, gli rubano 1400 euro

I carabinieri di Vedelago hanno denunciato per il reato di truffa, un 54enne di Verona, già noto alla Giustizia per una serie di precedenti penali. L'indagato è accusato di aver contattato un operaio 40enne di Vedelago, che aveva messo in vendita su internet una poltrona. Fingendosi interessato all'acquisto, il 54enne veronese ha truffato il venditore trevigiano, facendosi accreditare sulla carta prepagata la somma di ben 1.400 euro, per poi far perdere ogni sua traccia non rispondendo più a messaggi né chiamate. Accortosi della truffa, l'operaio ha denunciato ai carabinieri quanto accaduto. Le indagini dei militari dell'Arma hanno permesso di risalire all'identità del truffatore.