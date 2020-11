Finge di voler acquistare una bici, si fa accreditare 500 euro

Un 46enne di Piacenza, R.G., è stato denunciato dai carabinieri di Crocetta del Montello per truffa. L'emiliano si è reso responsabile del classico raggiro "del postamat". A restarne vittima un 64enne di Crocetta del Montello che aveva pubblicato su un sito di annunci un'inserzione con cui metteva in vendita una bicicletta. Il 46enne, fingendosi interessato all'affare, è riuscito a indurre il trevigiano a recarsi ad uno sportello Postamat e a farsi accreditare dal venditore, danfogli indicazioni al telefono, una somma di 500 euro, rendendosi poi irreperibile. Il 64enne, scoperto l'ammanco (gli era stato fatto intendere che si trattava di un accredito), non ha potuto far altro che rivolgersi ai carabinieri per denunciare l'accaduto.