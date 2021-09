Creano un falso sito web e truffano di 800 euro una 48enne

I carabinieri della Stazione di Vittorio Veneto hanno denunciato per truffa e frode informatica in concorso C.G., 34enne napoletano con precedenti, ed R.M., 18enne napoletano con precedenti. La coppia, creando un falso sito web utilizzando il nome di una nota compagnia assicurativa, ha raggirato una 48enne di Vittorio Veneto inducendola a pagare 800 euro per una copertura r.c.a. mai rilasciata e rendendosi poi irreperibile.

I carabinieri di Col San Martino, invece, al termine di indagini, hanno deferito in stato di libertà per truffa la 46enne foggiana N.R. che lo scorso aprile, in riferimento all'annuncio di vendita di un'autovettura su un sito internet, si è fatta accreditare, mediante bonifico bancario, la somma di 680 euro da un 45enne marocchino dimorante a Moriago della Battaglia, rendendosi poi irreperibile.