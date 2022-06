Truffa dello specchietto, raggirato un 75enne: autore denunciato

Ieri mattina, 21 giugno, i carabinieri della Stazione di Susegana, hanno denunciato un 52enne di origini siciliane, senza fissa dimora, con parecchi precedenti per truffa, ritenuto responsabile della cosiddetta "truffa dello specchietto" nei confronti di un 75enne di Mareno di Piave, il quale per ripagare il presunto danno che avrebbe provocato con la sua autovettura, ha dovuto sborsare la somma di 100 euro come risarcimento, per evitare di denunciare il sinistro stradale. Il fatto è accaduto proprio a Mareno di Piave, in via Cal Longa. Il truffatore è stato identificato tramite il numero di targa del mezzo su cui viaggiava, prontamente rilevato dal 75enne.