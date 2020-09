Truffa dello specchietto, ruba 350 euro a un pensionato: viene denunciato

I carabinieri di Asolo hanno denunciato un 35enne pregiudicato residente a Milano, accusato del reato di truffa aggravata con la cosiddetta "tecnica dello specchietto".

L'indagato stava transitando in via Marini di San Zenone degli Ezzelini, a bordo di un auto di colore scuro, quando ha avvicinato un pensionato 72enne del posto, a sua volta al volante di un'utilitaria, lamentando la presunta rottura del proprio specchietto retrovisore causata, a suo dire, da una manovra sbagliata dell'anziano. Il 72enne è stato costretto a versare al truffatore 350 euro come risarcimento per il danno causato. Ricevuto il denaro, il truffatore si è subito allontanato in fretta e furia, facendo perdere le proprie tracce. Le indagini dei carabinieri di Asolo, attraverso l'analisi del sistema di videosorveglianza della zona, hanno però portato all'identificazione della targa dell'auto guidata dal 35enne, identificato e denunciato.